Почему Армения отправляет в Индию купленные в России Су-30?
Приход в 2018 году к власти в Армении Никола Пашиняна совпал с отправкой Россией в эту страну первой партии многоцелевых истребителей Су-30СМ - на основании соглашения, заключенного с правительством Сержа Саргсяна. В свое время это создало хорошую пиар-возможность для Пашиняна, который выступал с амбициозными заявлениями о «современном армейском строительстве». Премьер даже поднялся в кабину одного из истребителей, только что прилетевших из России на ереванский аэродром Эребуни, и торжественно объявил, что ВВС Армении будут вооружены современными истребителями вместо устаревших советских. Сообщалось, что Армения закупит у России еще 12 таких самолетов.
Однако вышеупомянутые 12 истребителей так и не прибыли в Армению из-за недоверия России к правительству Пашиняна, либо по другим причинам. А вскоре в Карабахе началась 44-дневная война, и ВВС Армении потеряли свои штурмовики Су-25, практически не успев вступить в бой. А Су-30СМ и вовсе не взлетели - выяснилось, что они безоружны, то есть не оснащены ракетами «воздух-земля» и «воздух-воздух». Потому что война началась до того, как Армения успела закупить у России ракеты для истребителей.
После войны истребители Су-30СМ закрепились в Армении как символ неспособности страны восстановить свои вооруженные силы. Были даже сообщения, что Ереван намерен продать эти истребители третьей стране, а взамен приобрести другое вооружение. Потому что Россия не отправляет в Армению обещанные «новинки», а 4 истребителя Су-30СМ недостаточно даже для формирования самой малочисленной боевой единицы в авиации.
Как известно, Армения, отвернувшись от России, нашла нового партнера в области вооружений. Это Индия, которая через Армению пытается создать некий баланс в регионе против укрепившегося после 44-дневной войны союза Турция - Пакистан - Азербайджан. В прошлом году стало известно, что Ереван заказал у Дели вооружения и боеприпасы на 250 миллионов долларов, в том числе реактивные установки «Пинака». Теперь «Форбс» пишет, что Армения готовится к дальнейшему углублению военно-технического сотрудничества с Индией и даже к отправке в эту страну для модернизации тех же истребителей Су-30СМ.
Автор статьи Пол Идон, освещающий военные и политические вопросы на Ближнем Востоке, пишет, что Индия имеет огромный парк из 272 истребителей Су-30МКИ «Фланкер», большая часть которых производится по лицензии Нью-Дели. Кроме того, Индия за последние 20 лет приобрела и разработала для них огромное количество нероссийского вооружения: «Индийские Су-30МКИ от «Фланкеров», эксплуатируемых по всему миру, отличает то, что они идеально сочетают в себе различное вооружение, датчики и авионику со всего мира».
Они, в частности, включают бортовую версию отечественной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, которая дает Су-30МКИ значительные возможности противодействия, и ракету класса «воздух-воздух» Astra (BRAAM).
«В последние месяцы оборонные связи между Индией и Арменией заметно возросли. Ереван стал первым зарубежным заказчиком реактивной системы залпового огня индийского производства «Пинака», заказав в 2022 году четыре батареи на сумму около 250 миллионов долларов. Кроме того, обе страны обеспокоены растущими трехсторонними военными связями между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном. Поэтому их сотрудничество в совершенствовании парка Су-30 Армении будет вполне логичным», — говорится в статье.
Между тем автор статьи предполагает, что у Еревана могут быть сомнения относительно дополнительных инвестиций в эти самолеты. По мнению автора, приобретение Арменией Су-30 станет для Азербайджана поводом проиобрести разработанные совместно Китаем и Пакистаном истребители JF-17 Thunder.
«Дюжина истребителей JF-17 Block 3, вооруженных китайскими PL-15 BVRAAM, значительно усилит ВВС Азербайджана и, вероятно, лишит Армению того преимущества, которое могут дать «Фланкеры». Поэтому Ереван может согласиться на что-то среднее», — отмечает Идон.
Индийские инженеры могут модифицировать самолет так, чтобы он смог нести ракеты Astra и даже BrahMos, что позволит Армении наносить глубинные удары. Но Баку уже модернизировал свои советские штурмовики Су-25, которые могут нести, среди прочего, и вооружение турецкого производства, в том числе крылатую ракету большой дальности SOM.
Журнал пишет, что модернизация Арменией 4 истребителей Су-30СМ в Индии и оснащение их ракетами производства этой страны не дадут ей серьезного преимущества с военной точки зрения, но может помочь правительству Пашиняна «сохранить лицо».
«Такая договоренность благодаря уникальным возможностям, которые может предоставить Индия, могла бы помочь Армении сохранить лицо, доказав, что первоначальное приобретение «Фланкеров» не было пустой затратой», — заключает автор статьи.