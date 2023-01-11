Почему Армения отправляет в Индию купленные в России Су-30?

Отдел информации 17:19

Приход в 2018 году к власти в Армении Никола Пашиняна совпал с отправкой Россией в эту страну первой партии многоцелевых истребителей Су-30СМ - на основании соглашения, заключенного с правительством Сержа Саргсяна. В свое время это создало хорошую пиар-возможность для Пашиняна, который выступал с амбициозными заявлениями о «современном армейском строительстве». Премьер даже поднялся в кабину одного из истребителей, только что прилетевших из России на ереванский аэродром Эребуни, и торжественно объявил, что ВВС Армении будут вооружены современными истребителями вместо устаревших советских. Сообщалось, что Армения закупит у России еще 12 таких самолетов. Однако вышеупомянутые 12 истребителей так и не прибыли в Армению из-за недоверия России к правительству Пашиняна, либо по другим причинам. А вскоре в Карабахе началась 44-дневная война, и ВВС Армении потеряли свои штурмовики Су-25, практически не успев вступить в бой. А Су-30СМ и вовсе не взлетели - выяснилось, что они безоружны, то есть не оснащены ракетами «воздух-земля» и «воздух-воздух». Потому что война началась до того, как Армения успела закупить у России ракеты для истребителей.

После войны истребители Су-30СМ закрепились в Армении как символ неспособности страны восстановить свои вооруженные силы. Были даже сообщения, что Ереван намерен продать эти истребители третьей стране, а взамен приобрести другое вооружение. Потому что Россия не отправляет в Армению обещанные «новинки», а 4 истребителя Су-30СМ недостаточно даже для формирования самой малочисленной боевой единицы в авиации. Как известно, Армения, отвернувшись от России, нашла нового партнера в области вооружений. Это Индия, которая через Армению пытается создать некий баланс в регионе против укрепившегося после 44-дневной войны союза Турция - Пакистан - Азербайджан. В прошлом году стало известно, что Ереван заказал у Дели вооружения и боеприпасы на 250 миллионов долларов, в том числе реактивные установки «Пинака». Теперь «Форбс» пишет, что Армения готовится к дальнейшему углублению военно-технического сотрудничества с Индией и даже к отправке в эту страну для модернизации тех же истребителей Су-30СМ. Автор статьи Пол Идон, освещающий военные и политические вопросы на Ближнем Востоке, пишет, что Индия имеет огромный парк из 272 истребителей Су-30МКИ «Фланкер», большая часть которых производится по лицензии Нью-Дели. Кроме того, Индия за последние 20 лет приобрела и разработала для них огромное количество нероссийского вооружения: «Индийские Су-30МКИ от «Фланкеров», эксплуатируемых по всему миру, отличает то, что они идеально сочетают в себе различное вооружение, датчики и авионику со всего мира». Они, в частности, включают бортовую версию отечественной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, которая дает Су-30МКИ значительные возможности противодействия, и ракету класса «воздух-воздух» Astra (BRAAM).

«В последние месяцы оборонные связи между Индией и Арменией заметно возросли. Ереван стал первым зарубежным заказчиком реактивной системы залпового огня индийского производства «Пинака», заказав в 2022 году четыре батареи на сумму около 250 миллионов долларов. Кроме того, обе страны обеспокоены растущими трехсторонними военными связями между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном. Поэтому их сотрудничество в совершенствовании парка Су-30 Армении будет вполне логичным», — говорится в статье. Между тем автор статьи предполагает, что у Еревана могут быть сомнения относительно дополнительных инвестиций в эти самолеты. По мнению автора, приобретение Арменией Су-30 станет для Азербайджана поводом проиобрести разработанные совместно Китаем и Пакистаном истребители JF-17 Thunder. «Дюжина истребителей JF-17 Block 3, вооруженных китайскими PL-15 BVRAAM, значительно усилит ВВС Азербайджана и, вероятно, лишит Армению того преимущества, которое могут дать «Фланкеры». Поэтому Ереван может согласиться на что-то среднее», — отмечает Идон.