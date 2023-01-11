Мирная экологическая акция, организованная на дороге Ханкенди – Лачин, продолжается уже 32 дня.

Для поддержки участников акции на дорогу Лачин – Ханкенди прибыли новые группы добровольцев. Они, как и остальные, поднимают плакаты на азербайджанском, русском и английском языках и скандируют лозунги «Азербайджан не спит, защищает свое богатство!», «Стоп экоцид!» и др.

Отметим, что днем во время акции, как и ночью, соблюдались правила безопасности, инцидентов не зафиксировано. Препятствий для свободного передвижения транспорта по дороге, проходящей через зону скопления протестующих, нет. Дорога полностью открыта для гуманитарных целей.

Сегодня утром по Лачинской дороге были созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК), в направлении из Ханкенди в Лачин. Кроме того, по этой дороге проследовали пешком российские миротворцы. Также были созданы условия для проезда 13 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам, из Ханкенди в направлении Лачина.