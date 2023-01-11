Россия не согласна с Турцией

Россия не согласна с позицией Турции, которая поддержала мирный план президента Украины Владимира Зеленского, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова, отметив, что российские власти не раз говорили, что предложенный Зеленским мирный план неприемлем.

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться. Поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине», — сказала Захарова.

10 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страна поддерживает предложенный Киевом план по восстановлению мира в Украине.