Гарибашвили: Грузия готова к посредничеству между Ереваном и Баку
Грузия готова стать посредником между Ереваном и Баку для обеспечения мира и стабильности в регионе.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном в Ереване, сообщает пресс-служба грузинского Кабмина.
На встрече главы правительств обсудили основные направления сотрудничества между двумя странами, а также вопросы регионального значения.
Они также затронули тему безопасности в регионе и мире.
Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили находится в Ереване для участия в 12-м заседании армяно-грузинской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.