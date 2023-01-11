Гарибашвили: Грузия готова к посредничеству между Ереваном и Баку

Грузия готова стать посредником между Ереваном и Баку для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном в Ереване, сообщает пресс-служба грузинского Кабмина.

На встрече главы правительств обсудили основные направления сотрудничества между двумя странами, а также вопросы регионального значения.

Они также затронули тему безопасности в регионе и мире.