ОБСЕ будет держать в центре внимания процесс нормализации отношений Баку и Еревана

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет держать в центре внимания процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил на пресс-конференции в Вене.

Он напомнил, что провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, в ходе которых обсудил текущую ситуацию в регионе.