Глава сухопутных войск России прибыл в Беларусь
В Беларусь прибыл главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал Олег Салюков, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Салюков возглавляет комиссию российского Минобороны, которая направлена в республику для инспекции российских подразделений совместной группировки войск, говорится в сообщении.
«В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», - заявили в министерстве.