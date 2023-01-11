В Украине возбудили дело против российского депутата

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины депутата государственной думы РФ Адама Делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя, сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, чиновник входит в ближайшее окружение Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл во временно оккупированную часть Донецкой области.

«Там он возглавил группирование вражеских войск, в состав которых входили отряды управления Росгвардии и МВД РФ по Чеченской республике. С февраля по май прошлого года под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте. Установлено, что захватчики активно участвовали в штурме металлургического комбината «Азовсталь», - говорится в сообщении.