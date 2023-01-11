ЕС: разработка новых санкций против Беларуси конфиденциальна
Евросоюз применяет два режима санкций в отношении Беларуси: первый касается исключительно этой страны и связан с итогами последних президентских выборов 2020 года и репрессиями против населения, второй - сотрудничества Минска с Москвой в рамках российского военного вторжения в Украину.
Об этом заявил пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о деталях объявленных председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен планов продолжать санкционное давление на союзников России, в частности, ввести новый пакет санкций против Беларуси.
«Что касается сути и значения новых санкций, это предмет переговоров, конфиденциальных дискуссий государств-членов. То есть, обсуждение подробностей санкций никогда не бывает публичным», - сказал он.
По словам Стано, ЕС продолжит применять санкции столь долго, сколько Россия будет использовать практику эскалации.
Он еще раз повторил, что детали подготовки ограничительных мер останутся конфиденциальными.