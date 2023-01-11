В Израиле не будут менять политику по отношению к Украине

Правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху не будет менять политику в отношении Украины и оказывать Киеву военную помощь, сообщает газета Politico со ссылкой на анонимный источник среди израильских чиновников.

«В политике Израиля по отношению к Украине нет изменений», - сказал собеседник.

Израиль отправил Киеву продовольствие, медицинские препараты, воду и другую гуманитарную помощь, но не предложил военную технику.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что новый премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может стать эффективным посредником между Российской Федерацией и Украиной.

Подоляк подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что Нетаньяху станет эффективным посредником, поскольку израильский премьер понимает, чем являются современные войны, а также в чем суть посредничества в текущих условиях.