В Нью-Йорке обсудят вывод российских войск с украинской территории

Предложенный Украиной саммит мира запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН, сообщил агентству Anadolu в четверг украинский посол в Анкаре Василий Боднар.

«Саммит мира, который Украина предложила провести при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире организации в Нью-Йорке», - сказал дипломат.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 выдвинул план достижения мира.

«Инициативы из 10 пунктов охватывают такие вопросы, как безопасность Украины и региона в целом, продовольственная, энергетическая безопасность, вывод российских войск с украинской территории», - отметил посол.

Он выразил удовлетворение позицией Турции по урегулированию украинского кризиса. «Я благодарен министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу, который официально заявил, что Турция поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации», - подчеркнул Боднар.