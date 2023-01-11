Эрдоган обсудит с Путиным и Зеленским вопрос гумкоридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в пятницу и субботу провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по вопросу гуманитарного коридора.

Ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч сообщил, что омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом. Он также рассказал о желании Анкары оказывать помощь пострадавшим от боевых действий на Украине детям, женщинам и раненым.