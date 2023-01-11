В Грузии назвали наглым заявление советника Зеленского

Напомним, Подоляк назвал ситуацию в Грузии странной и заявил, что грузинский народ совершил огромную ошибку в свое время, выбрав себе такое правительство. По его словам, с такими властями Грузии невозможно о чем-либо договориться, потому что «они находятся в другой реальности».

«Заявление Подоляка наглое… Либо он нагло продолжает политику «Национального движения» (крупнейшая оппозиционная партия Грузии) или же практически ничего не видит, что происходит вокруг Украины в регионе», – заявил Вольский.

«У нас нет танка, чтобы передать Украине, но есть электрогенераторы и определенный ресурс гуманитарной помощи. Оказалось, что и по этим показателям мы на первом месте. У нас есть ресурс, чтобы помочь проживающему в Грузии украинскому народу… Если после этого Подоляк не увидел позиции Грузии, то мы можем оценить его заявление как наглость», – отметил Вольский.

Согласно статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова в издании «Европейская правда», грузинские власти ответили отказом на просьбу Киева вернуть комплексы «Бук», полученные в 2008 году, а также на просьбу предоставить полученные из США противотанковые комплексы Javelin.