Баскетбольная лига: НТД и «Гянджа» в борьбе за 1-е место ПРЯМОЙ ЭФИР
В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) продолжается 13-й тур.
В 19:15 в Спортивном центре «Серхедчи» начался матч «Гянджа» - НТД.
Игра транслируется в прямом эфире на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Напомним, вчера «Серхедчи» обыграл «Сабах» (81:68) и временно вышел в лидеры чемпионата. Но уже сегодня на 1-е место поднимется либо НТД, либо «Гянджа».
Турнирное положение:
1. «Серхедчи» - 22 очка (13 матчей)
2. НТД – 21 (12)
3. «Сабах» - 21 (13)
4. «Гянджа» - 20 (12)
5. AAAF – 19 (12)
6. «Нефтчи» – 16 (12)
7. «Зирвя» - 14 (12)
8. «Олимпик» - 14 (12).
Оставшиеся матчи состоятся 14 и 15 января.
14 января. 17:30. «Нефтчи» (Баку) - «Зирвя» (Астара)
15 января. 15:00. «Олимпик» (Шеки) – AAAF (Хырдалан).
«Нефтчи» и «Зирвя» сыграют в «Серхедчи», а «Олимпик» примет AAAF в Олимпийском спорткомплексе в Шеки.