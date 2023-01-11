Асад выразил свое отношение к войне в Украине

Президент Сирии Башар Асад подтвердил поддержку войны России в Украине. Об этом он сообщил в ходе встречи со спецпредставителем президента России Владимира Путина Александром Лаврентьевым, передает SANA.

«Президент Асад подтвердил, что сейчас в мире ведется усиленная политическая и информационная борьба, и ее усиление требует большей стабильности и четкости в политической позиции, отметив позицию Сирии в поддержку российской спецоперации в Донбассе», - сказано в сообщении.