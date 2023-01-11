Омбудсмены Азербайджана и Украины провели встречу
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась в столице Турции Анкаре с комиссаром Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсменом) Дмитрием Любинцем, сообщили в аппарате омбудсмена.
В ходе встречи были обсуждены отношения сотрудничества между омбудсменами двух стран, перспективы сотрудничества в области эффективной защиты и обеспечения прав человека в сложившейся ситуации.
Сабина Алиева попросила украинского омбудсмена обратить внимание на вопрос защиты прав граждан Азербайджана Мисира Гасымлы и Субхана Гулиева, которые в настоящее время находятся под арестом в Украине.
Оба омбудсмена подчеркнули необходимость дальнейшего развития сотрудничества в области защиты прав и свобод человека.
Любинец на встрече поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь украинцам и отметил важную роль в этом вопросе азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой.