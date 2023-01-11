Министерство молодежи и спорта к 100-летию Гейдара Алиева ВИДЕО
Министерство молодежи и спорта подготовило видеоролик к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
В видео используются архивные кадры, на которых Гейдар Алиев говорит о том, что Азербайджан стал независимым и значимости этого события.
«Мы добились того, что Азербайджан стал независимым. И ради этого стоило годами бороться. Наши предки долгие годы мечтали о независимости, но им не удалось этого добиться. И теперь мы должны защищать нашу независимость!», - заявил в том числе общенациональный лидер.
Как известно, 2023-й год в Азербайджане объявлен «Годом Гейдара Алиева».