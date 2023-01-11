Украина перебрасывает войска к границе с Беларусью

ВСУ вынуждены отводить воинские части на северную границу на случай наступления, рассказал в интервью телеканалу Sky News посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Мы обеспокоены (положением на белорусской границе). Мы должны держать наши воинские части на севере Украины, переводя их туда с линии фронта только для того, чтобы быть уверенными, что они (армии России или Беларуси) не наступают и не пытаются разрезать линию (обороны Украины)», — заявил дипломат.

Кроме того, в четверг глава администрации Ровенской области, которая граничит с Беларусью, Виталий Коваль рассказал о строящихся укреплениях.

«Продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровенской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные постройки. Жители общин Варашского и Сарненского районов объединились и помогают копать окопы для военных. Только в один из дней пришло более 150 добровольцев», - написал он в своем телеграм-канале.

ВСУ также заминировали север Киевской области, которая тоже граничит с Беларусью.