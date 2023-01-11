В Европе нашли замену китайским ресурсам

В шведской Арктике обнаружили крупнейшее месторождение редкоземельных металлов в Европе, которое может помочь континенту освободиться от доминирования Китая на рынке ресурсов, сообщает Bloomberg.

Месторождение, расположенное к северу от крупнейшего рудника компании в арктическом городе Кируна, нашла шведская государственная горнодобывающая компания LKAB. Оно содержит более 1 млн тонн редкоземельных элементов. Как говорится в заявлении LKAB, полная протяженность месторождения неизвестна, пока оно только исследуется. «Пройдет не менее 10–15 лет, прежде чем мы сможем начать добычу и поставлять сырье на рынок», — сказал главный исполнительный директор компании Ян Мостром.

В Европе Швеция играет ключевую роль в программе по возобновляемым источникам энергии. Она уже поставляет примерно 90% железной руды на континенте, большая часть которой добывается на рудниках LKAB на севере.

Сейчас Европа почти на 100% зависит от импорта редких металлов из Азии. В 2020 году The Wall Street Journal ссылалась на доклад американской консалтинговой компании Horizon Advisory, в котором говорилось, что Китай использует свои доминирующие позиции на рынке редкоземельных металлов как инструмент давления на Запад. Financial Times со ссылкой на источник в правительстве Китая писала в 2021 году, что Пекин прикидывает, как отразятся на оборонной отрасли США ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

Редкоземельные металлы присутствуют в новейших технологиях, в частности, они применяются в производстве экранов для компьютеров, электромобилей, высокотехнологичного оружия и ветряных турбин.