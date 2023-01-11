По словам одного из экспертов, обе воюющие стороны теряют в битве за Соледар по несколько сотен человек ежедневно, а расход боеприпасов огромен. «Это одно из наиболее масштабных и ожесточенных сражений на европейском континенте со времен Второй мировой войны», - заявил в интервью BBC Александр Краев из внешнеполитической группы «Украинская призма».

В Соледаре продолжаются тяжелые бои. Хотя накануне вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в очередной раз заявил, что наемники группы под его руководством захватили город, эти слова не подтверждает ни командование ВСУ, ни российское Минобороны, ни независимые наблюдатели.

В четверг, 12 января, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудили ситуацию в Бахмуте и Соледаре, сообщил сам Зеленский в своем Facebook.

«Подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Напоследок речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров», - написал президент Украины.

Как сообщила в своем телеграм-канале замминистра обороны Украины Анна Маляр, за сутки ракетные войска и артиллерия украинской армии уничтожили более 100 российских военнослужащих.

По ее словам, отряды ЧВК «Вагнер» и регулярные российские войска, наряду со штурмом Соледара, также пытаются окружить Бахмут: «Наши воины мужественно держат позиции и наносят врагу многочисленные потери», - сообщила Маляр.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал украинским СМИ, что «в Соледаре ведутся боевые действия, враг сосредоточил там основные усилия. В первую очередь, «вагнеровцев» и подразделения других видов [войск] РФ. Наносит постоянные удары, в частности, за сутки 91 удар артиллерийский нанесен по самому Соледару. Украинские ракетные войска и артиллерия максимально стараются выбить врага».

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил украинскому государственному телевидению, что в Соледаре остаются 559 гражданских лиц, включая 15 детей, которых было невозможно эвакуировать.

По всей Украине линии фронта почти не сдвинулись с места после последнего крупного отступления России на юге два месяца назад. Киев надеется, что тяжелая бронетехника западных союзников позволит ему возобновить наступление.

Вчера советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что практически весь свой наступательный потенциал, ранее растянутый более чем на тысячу километров фронта, Россия сейчас сконцентрировала на 80-километровом участке и пытается любой ценой захватить Соледар и Бахмут, не считаясь с потерями. Основные российские силы на этом направлении фронта представлены боевиками ЧВК «Вагнер». Западные аналитики называют стратегию вагнеровцев фанатичной и объясняют ее политическими и финансовыми интересами Евгения Пригожина. В США считают, что Пригожин собирается присвоить соляные и гипсовые шахты, расположенные рядом с Бахмутом и в Соледаре.

«Медуза» опубликовала видео, на котором показана эвакуация раненых украинских военных из города.