Арестович: Цена для нас будет страшной

«Главная интрига как они используют 150-200 тыс. мобилизованных, которые они накопили. Где - преимущественно Донецкая и Луганская области, возможно немного - Харьковская область, немного - Запорожская область, в том месте, где она граничит с Донецкой. Таким образом оккупанты хотят обеспечить фланги. Если ты хочешь наступать, тебе нужно прикрыться со стороны. Если они все эти 200 тысяч привлекут в Украину и бросят в бой, нам мягко говоря станет невесело», - говорит Арестович.

В таком случае украинские войска будут «сидеть» в обороне не менее двух месяцев, отметил он. По словам советника ОП, сейчас на территории Украины насчитывается 210 тыс. оккупационных войск.

«Мы их безусловно разгромим. Но есть два вопроса: цена и сроки. Цена для нас будет страшной. Прежде чем убить и ранить эти 200 тыс., мы сами потеряем где-то 20 тысяч. Сроки - 2-3 месяца, исходя из темпов, как мы их уничтожали: следующий вопрос – сумеют ли они собрать еще новые 200 тысяч, а также вооружить их. Они планируют это сделать, пока будут умирать на фронте предыдущие 200 тысяч. Если их не соберут, тогда возникнет пауза, которую мы можем использовать для наступления», - отметил советник Офиса президента.

По мнению Арестовича, главный вопрос -сколько таких циклов сможет позволить себе Россия, собирая по 150-200 тысяч мобилизованных.