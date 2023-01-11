Россия освободила ветерана армии США

Россия освободила 35-летнего американского ветерана морской пехоты Тейлора Дадли, задержанного российскими пограничниками в апреле 2022 года при пересечении границы между Польшей и Калининградской областью.

В Польше Дадли был на музыкальном фестивале, и, по его словам, «непонятно зачем» пересек границу.

Переговоры по освобождению Тейлора Дадли не получили широкой огласки в СМИ, поскольку его семья хотела, чтобы они велись в приватном формате.