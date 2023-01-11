Медведев потребовал конфисковать имущество у газового бизнеса
Государство должно изымать собственность частных газораспределительных организаций, которые саботируют программу газификации, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам реализации инициатив «Единой России» по социальной газификации регионов.
В России существует единый оператор газификации — ООО «Газпром газификация» (структура дочерней компании «Газпрома» «Газпром межрегионгаз»). Помимо «Газпрома» абонентов по поручению единого оператора подключают 13 региональных операторов газификации и 112 независимых газораспределительных организаций. Эти компании нередко конфликтуют с «дочкой» «Газпрома», что приводит к затяжным спорам и срывает сроки подведения газа. По словам Медведева, собственность ГРО, которые не готовы договариваться с единым оператором, следует изымать на основании прокурорского акта или решения суда, если они не готовы.