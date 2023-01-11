Турцию назвали крупнейшим игроком на рынке дронов

Крупномасштабное производство дронов превратило Турцию в главного игрока на мировом рынке БПЛА, сообщает британское издание Third World Quarterly.

«Анкара получила значительные технические и военные рычаги в региональных конфликтах и смогла действовать на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Кавказе, в Черном и Средиземном морях. Военные технологии позволили Турции позиционировать себя в качестве альтернативного источника продажи оружия и укрепить новые региональные альянсы», - говорится в статье.