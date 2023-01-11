В Стамбуле откроют музей Эрдогана

По данным журналиста, располагаться музей будет в районе Касымпаша, где прошли первые годы Эрдогана. Экспозицию посвятят жизни турецкого лидера, она будет состоять из фотографий и видеоинсталляций, которые будут транслироваться на телеэкранах и проецироваться на стенах здания. Также посетителям покажут генеалогическое древо семьи турецкого лидера, его игру в футбол за различные стамбульские молодежные клубы во время учебы в университете и даже месяцы, проведенные в тюрьме.

Не обойдут вниманием организаторы музея и деятельность Эрдогана на посту президента. В экспозиции будут представлены наиболее важные речи главы государства, например, выступления в ООН, а также его участие в возвращении Айя-Софии статуса мечети.

В музее также представят экспонаты, посвященные членам семьи Эрдогана, в особенности его супруге Эмине (урожденная Гюлбаран).