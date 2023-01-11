Момент ареста экс-заместителя министра обороны Ирана ВИДЕО
В телеграм-каналах опубликованы кадры ареста спецслужбами бывшего заместителя министра обороны Ирана Алирезы Акбари.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра обороны Ирана Алиреза Акбари, обвиняемый в шпионаже в пользу британской разведки, приговорен к смертной казни.
Согласно информации Министерства разведки Ирана, Акбари получал различную информацию в секретных учреждениях страны и передавал ее британской разведке.
Когда будет казнен Акбари, который находится в застенках с 2019 года, не сообщается.