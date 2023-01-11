В телеграм-каналах опубликованы кадры ареста спецслужбами бывшего заместителя министра обороны Ирана Алирезы Акбари.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра обороны Ирана Алиреза Акбари, обвиняемый в шпионаже в пользу британской разведки, приговорен к смертной казни.

Согласно информации Министерства разведки Ирана, Акбари получал различную информацию в секретных учреждениях страны и передавал ее британской разведке.

Когда будет казнен Акбари, который находится в застенках с 2019 года, не сообщается.