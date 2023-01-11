В доме Байдена обнаружили секретные документы

Помощники президента США Джо Байдена обнаружили в его доме в Уилмингтоне, штат Делавэр, документы, отмеченные как секретные, передает CNN со ссылкой на юрисконсульта Белого дома. Сам Байден заявил, что документы действительно хранились в закрытом гараже, вместе с его Chevrolet Corvette, передает CBS News.

«Как и в случае с Penn Biden Center, Министерство юстиции было немедленно уведомлено, и юристы организовали передачу документов», — говорится в заявлении.

CBS News ранее сообщал, что в ноябре в связанном с Байденом аналитическом центре Penn Biden Center были обнаружены секретные документы, относящиеся к периоду его работы вице-президентом при Бараке Обаме в 2013–2016 годах. Среди них, по данным CNN, были в том числе документы разведки и материалы брифингов об Украине, Иране и Великобритании. Сам Байден на пресс-конференции выразил удивление, что в этот офис доставили какие-то правительственные документы.