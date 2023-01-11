Иностранцам разрешили служить в Нацгвардии Украины

Закон, разрешающий иностранцам служить как в Вооруженных силах Украины, так и в полку «Азов», формально подчиняющийся Нацгвардии, принят Верховной Радой страны, сообщил парламентарий Алексей Гончаренко.

«Определен порядок прохождения военной службы иностранцами. Законопроект касается, в частности, полка «Азов», - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

Ранее в Украине разрешалось проходить службу только в Вооруженных силах.