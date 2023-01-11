Инара Рафикгызы, собкор 22:28

Жильцы дома, расположенного по адресу: Ясамальский район Баку, улица Мамед Рахима, 20, крайне недовольны деятельностью ОАО «Azəristiliktəchizat» и жалуются, что в снежные и морозные дни их квартиры должным образом не отапливаются. Недоумение людей, которые вовремя вносят плату за соответствующие услуги, понять легко. Особенно, если учесть, что на их звонки в «Azəristiliktəchizat» никто толком не реагирует, и проблема остается неразрешимой.

«В квартире у нас, как в холодильнике, - рассказывают жильцы в редакции haqqin.az. - Нормального отопления нет, радиаторы не нагреваются. В таком же положении десятки семей. Каждый год одно и то же. А когда выпал снег и резко похолодало, стало совсем невмоготу». К сожалению, у операторов «горячей линии» «Azəristiliktəchizat» нет внятных ответов на вопросы жильцов. Всякий раз в ответ на претензии потребителей они ссылаются то на произошедшую аварию, то на низкое давление газа, то на незаконное подключение к линии отопления. «Что это за отговорки такие?! – возмущается один из жильцов. - Если кто-то незаконно подключился к системе центрального отопления, то этого человека нужно оштрафовать, а незаконное подключение перекрыть. Но почему это должно отражаться на нас? Бывают дни, когда наше здание вообще не отапливается. На самом деле, температура «горячей линии» в «Azəristiliktəchizat» такая же, как в наших квартирах. Либо она занята, либо не отвечает…»