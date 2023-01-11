Жители Ясамала платят коммунальщикам, но мерзнут времена не выбирают, в них живут и умирают
Жильцы дома, расположенного по адресу: Ясамальский район Баку, улица Мамед Рахима, 20, крайне недовольны деятельностью ОАО «Azəristiliktəchizat» и жалуются, что в снежные и морозные дни их квартиры должным образом не отапливаются.
Недоумение людей, которые вовремя вносят плату за соответствующие услуги, понять легко. Особенно, если учесть, что на их звонки в «Azəristiliktəchizat» никто толком не реагирует, и проблема остается неразрешимой.
«В квартире у нас, как в холодильнике, - рассказывают жильцы в редакции haqqin.az. - Нормального отопления нет, радиаторы не нагреваются. В таком же положении десятки семей. Каждый год одно и то же. А когда выпал снег и резко похолодало, стало совсем невмоготу».
К сожалению, у операторов «горячей линии» «Azəristiliktəchizat» нет внятных ответов на вопросы жильцов. Всякий раз в ответ на претензии потребителей они ссылаются то на произошедшую аварию, то на низкое давление газа, то на незаконное подключение к линии отопления.
«Что это за отговорки такие?! – возмущается один из жильцов. - Если кто-то незаконно подключился к системе центрального отопления, то этого человека нужно оштрафовать, а незаконное подключение перекрыть. Но почему это должно отражаться на нас? Бывают дни, когда наше здание вообще не отапливается. На самом деле, температура «горячей линии» в «Azəristiliktəchizat» такая же, как в наших квартирах. Либо она занята, либо не отвечает…»
«Все трубы в подвале изношены и вышли из строя, - говорит другой пострадавший от чиновничьего беспредела. - Вероятно, поэтому они понижают давление газа. Боятся, что старые трубы лопнут. Мы платим за отопление каждый месяц, но не можем его получить. В результате, приходится использовать электричество, а это дополнительный расход…».
Как мы и предполагали, пресс-секретарь «Azəristiliktəchizat» Эльвин Басгаллы в разговоре с haqqın.az заявил, что проблем с теплоснабжением в этом районе нет.
«Обращение было рассмотрено, - отрапортовал пресс-секретарь. - Проблем с теплоснабжением не обнаружено. Если возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами».
Свою версию выдвинули и в управлении эксплуатации тепловых сетей Ясамальского района №14. Там нам рассказали, что «Azəristiliktəchizat» имеет задолженность перед ООО «Azeriqaz». Потому-то, собственно, газ и не подается должным образом…