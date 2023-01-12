Данилов заявил, что Украине хватит танков для победы

По его словам, поставки танков уже начались и это будет иметь важное значение в способности украинских боевиков вновь завоевать русские земли.

«Настало время, когда мы начнем их (танки) получать. Затем все партнеры, я уверен, будут подключаться к этому процессу, и танков будет достаточно, чтобы победить врага на поле боя», - сказал Данилов.

По его мнению, поставки танков и другого тяжелого вооружения помогут Украине переломить ситуацию на фронте и отказаться от навязываемого извне переговорного процесса.

«Будет техника, будет оружие и наступление, мы выгоним россиян со всех территорий, несмотря на заявления некоторых зарубежных деятелей о том, что нужно взять паузу и начать переговоры», - подчеркнул Данилов.