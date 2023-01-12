Турция напомнила Швеции об условиях принятия страны в НАТО

Процесс вхождения Швеции в НАТО не сможет продвинуться до тех пор, пока страна оказывает поддержку организациям, признанным в Турции террористическими, написал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в своем твиттере.

«Мы снова открыто говорим: продвижение процесса принятия страны в НАТО невозможно, пока не будет положен конец деятельности террористических организаций. Мы самым резким образом осуждаем эти гнусные действия (акция в поддержку террористической организации РРК - ред.) против нашего президента в Стокгольме. Мы передали нашу реакцию и наши ожидания шведским властям. Принятие конкретных мер против таких акций - это требование закона и взятых обязательств перед нами», - указал он.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в свою очередь потребовал от Швеции «безотлагательно принять все необходимые меры против террористических организаций».