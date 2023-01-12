Навальный рассказал, как на него воздействуют в тюрьме

Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил ФСИН в сознательном использовании психически больного заключенного, которого держат в соседней камере в ШИЗО, для давления на него.

«Вынужден признать: идея работает: ни скучать, ни нормально спать мне не приходится», - пишет Навальный.

По его словам, тюремной системой России «управляет реальное сборище не просто негодяев, а настоящих больных извращенцев», придумывающих такие виды пыток, которые не придут в голову «человеку плохому, но нормальному».

«А мораль истории простая: тюремной системой России – ФСИНом – управляет реальное сборище не просто негодяев, а настоящих больных извращенцев. У них же постоянно все с каким-то вывертом: все эти известные изнасилования швабрами, засовывания кипятильников в задний проход и т. д. Человеку плохому, но нормальному такое в голову не придет. Все, что вы читаете об ужасах и фашистских преступлениях нашей тюремной системы, – все правда. С одной поправкой: реальность еще хуже», - сказал он.