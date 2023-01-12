Украинские бойцы из подразделения «Птицы Мадьяра» заявили, что готовят атаку на бойцов ЧВК «Вагнер» в Соледаре с помощью дронов кустарного производства с баллонами, в которых предположительно содержится синильная кислота, пишут российские СМИ.

Командир отряда аэроразведки «Птицы Мадьяра» на видео показал сбор самодельных дронов и боеприпасы к нему, которые хранятся в холодильных камерах. Боец ВСУ сообщил, что готовится месть за Соледар и скоро эти дроны будут лететь на головы российских военных.