Россияне «уничтожили» несуществующую бронетехнику украинской армии ВИДЕО
Российские войска якобы уничтожили 11 украинских танков и 17 боевых машин пехоты, включая 4 американских БМП Bradley, с таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Между тем БМП Bradley, включенные в новый американский пакет вооружений для Украины, пока что не состоят на вооружении украинской армии. 10 января спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что ВСУ получат 50 M2 Bradley «в течение нескольких недель».
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