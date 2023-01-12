Мамед Эфендиев, отдел экономики 12 января 2023, 23:42

Перспективам участия Азербайджана в процессе укрепления евразийской экономической интеграции, а также анализу возможностей и преимуществ, которые Баку может получить в случае сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), было посвящено экспертное мероприятие, состоявшееся накануне в Баку, в Астраханском деловом Центре. Организаторами мероприятия, которое прошло при поддержке посольства РФ в Азербайджане, были азербайджанский Институт экономики, менеджмента и бизнеса и торговое представительство России.

В память о Хасбулатове После того, как участники минутой молчания почтили память недавно скончавшегося экс-председателя парламента РФ профессора Руслана Хасбулатова, со вступительным словом выступил руководитель Института экономики, менеджмента и бизнеса профессор Эльшад Мамедов, который отметил важность укрепления сотрудничества между Азербайджаном и ЕАЭС, а также подчеркнул, что развитие экономических интеграционных связей между сторонами может значительно укрепить устойчивость экономического развития Азербайджана и придать отечественной экономике мощный стимул диверсификации. Михаил Бочарников, посол России в Азербайджане, отметил, что особенностью ЕАЭС является акцентированность этого интеграционного объединения на решении региональных экономических проблем. Что, в свою очередь, определяет отношение России к развитию ЕАЭС, как к мощному фактору экономического развития в регионе. Особый интерес участников мероприятия вызвало выступление основного докладчика, эксперта «Валдайского клуба», политолога Фархада Ибрагимова, изложившего собственное видение возможных преимуществ, которые Азербайджан мог бы получить в разных форматах от сотрудничества с ЕАЭС. В частности, докладчик указал на то, что Азербайджан – не только один из ближайших и наиболее надежных союзников и партнеров России на постсоветском пространстве, но еще и государство, не присоединившееся к антироссийским санкциям и активно развивающее экономические отношения с российскими регионами.

Позитивное взаимодействие Баку и Москвы По словам Фархада Ибрагимова, Баку принципиально настроен на позитивное взаимодействие с Москвой во всех сферах, в результате чего Кремль видит в Азербайджане желанного участника российских интеграционных проектов. «В целом, - отметил Ибрагимов, - евразийство следует воспринимать в качестве объединения как постсоветского пространства с целью сохранения связей между бывшими республиками СССР, так и с участием других государств Азии. Причем, в первой категории можно отметить СНГ, в который входят все страны бывшего Союза, а также ОДКБ и ЕАЭС, являющиеся более целенаправленными формами военно-политической и торгово-экономической интеграции. А во второй категории – значительно более масштабную роль, которую играет Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)». Говоря об интересе, который может представить для Азербайджана интеграция в функционирование столь масштабных торгово-экономических площадок, политолог назвал, в частности, диверсификацию азербайджанского экспорта за счет поставок в страны ЕАЭС несырьевых товаров по льготным тарифам, а также продукции агропромышленного комплекса, которая сегодня востребована, в основном, на рынках России и Белоруссии. В целом же, мнение аналитиков сводится к тому, что сближение сторон поможет также и азербайджанской промышленности. Так, снижение пошлин на импорт металлопродукции, древесины и зерна сделает эти товары дешевле для дальнейшей переработки местными предприятиями, что увеличит их прибыль, а значит, и поступления в госбюджет.