В Баку задумались над вопросом: что даст Азербайджану Евразийский союз? заметки на полях конференции
Перспективам участия Азербайджана в процессе укрепления евразийской экономической интеграции, а также анализу возможностей и преимуществ, которые Баку может получить в случае сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), было посвящено экспертное мероприятие, состоявшееся накануне в Баку, в Астраханском деловом Центре.
Организаторами мероприятия, которое прошло при поддержке посольства РФ в Азербайджане, были азербайджанский Институт экономики, менеджмента и бизнеса и торговое представительство России.
В память о Хасбулатове
После того, как участники минутой молчания почтили память недавно скончавшегося экс-председателя парламента РФ профессора Руслана Хасбулатова, со вступительным словом выступил руководитель Института экономики, менеджмента и бизнеса профессор Эльшад Мамедов, который отметил важность укрепления сотрудничества между Азербайджаном и ЕАЭС, а также подчеркнул, что развитие экономических интеграционных связей между сторонами может значительно укрепить устойчивость экономического развития Азербайджана и придать отечественной экономике мощный стимул диверсификации.
Михаил Бочарников, посол России в Азербайджане, отметил, что особенностью ЕАЭС является акцентированность этого интеграционного объединения на решении региональных экономических проблем. Что, в свою очередь, определяет отношение России к развитию ЕАЭС, как к мощному фактору экономического развития в регионе.
Особый интерес участников мероприятия вызвало выступление основного докладчика, эксперта «Валдайского клуба», политолога Фархада Ибрагимова, изложившего собственное видение возможных преимуществ, которые Азербайджан мог бы получить в разных форматах от сотрудничества с ЕАЭС.
В частности, докладчик указал на то, что Азербайджан – не только один из ближайших и наиболее надежных союзников и партнеров России на постсоветском пространстве, но еще и государство, не присоединившееся к антироссийским санкциям и активно развивающее экономические отношения с российскими регионами.
Позитивное взаимодействие Баку и Москвы
По словам Фархада Ибрагимова, Баку принципиально настроен на позитивное взаимодействие с Москвой во всех сферах, в результате чего Кремль видит в Азербайджане желанного участника российских интеграционных проектов.
«В целом, - отметил Ибрагимов, - евразийство следует воспринимать в качестве объединения как постсоветского пространства с целью сохранения связей между бывшими республиками СССР, так и с участием других государств Азии. Причем, в первой категории можно отметить СНГ, в который входят все страны бывшего Союза, а также ОДКБ и ЕАЭС, являющиеся более целенаправленными формами военно-политической и торгово-экономической интеграции. А во второй категории – значительно более масштабную роль, которую играет Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)».
Говоря об интересе, который может представить для Азербайджана интеграция в функционирование столь масштабных торгово-экономических площадок, политолог назвал, в частности, диверсификацию азербайджанского экспорта за счет поставок в страны ЕАЭС несырьевых товаров по льготным тарифам, а также продукции агропромышленного комплекса, которая сегодня востребована, в основном, на рынках России и Белоруссии.
В целом же, мнение аналитиков сводится к тому, что сближение сторон поможет также и азербайджанской промышленности. Так, снижение пошлин на импорт металлопродукции, древесины и зерна сделает эти товары дешевле для дальнейшей переработки местными предприятиями, что увеличит их прибыль, а значит, и поступления в госбюджет.
Напомнили и тезис Али Асадова
При этом сам Азербайджан представляет для ЕАЭС не меньшую значимость. Так, в августе прошлого года, в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, премьер-министр Али Асадов заявил, что Азербайджан «готов создавать все условия, чтобы наши партнеры по ЕАЭС могли использовать транзитный потенциал нашей страны».
Отметим, что с тех пор актуальность двух крупнейших транспортных коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг», которые пересекаются в Азербайджане, многократно возросла.
Дополнительным стимулом для сближения Азербайджана и ЕАЭС мог бы стать также гуманитарно-демографический фактор. По мнению экспертов, три миллиона этнических азербайджанцев, проживающих за пределами своей страны, а также продвинутое азербайджанское бизнес-сообщество, могли бы гораздо лучше чувствовать себя, скажем, в России, если бы были сняты таможенные барьеры и облегчены процедуры въезда и выдачи разрешений на работу и бизнес-деятельность. В этом контексте взаимовыгодные отношения и интеграционные связи Азербайджана почти со всеми государствами ЕАЭС и ОДКБ будут лишь способствовать дальнейшему развитию отношений с Евразийским Экономическим Союзом.
Не случайно в самом конце мероприятия завязалась оживленная дискуссия по тематике возможного участия Баку в евразийской экономической интеграции между представителями СМИ, экспертного и научного сообщества Азербайджана и сотрудниками дипломатического корпуса, аккредитованными в нашей стране.
Кстати, в мероприятии, вместе с представителями посольства Российской Федерации в Азербайджане, участвовали также торгпред России Руслан Мирсаяпов, первый секретарь посольства Казахстана Айбек Шарипов, представители экспертного сообщества и СМИ России, Казахстана и Азербайджана.
В заключение важно отметить, что доброжелательная и непринужденная атмосфера, в которой проходило мероприятия, а также высокий профессиональный уровень выступлений и дискуссий его участников предметно проиллюстрировали ту значимость, которая придается вопросу участия Азербайджана в ЕАЭС.