США о возможности нападения на Украину из Беларуси

Признаков угрозы Украине со стороны Беларуси нет, заявили в Пентагоне.

«США не видят признаков подготовки каких-либо наступательных операций», - говорится в сообщении.

Ранее этим же днем, 12 января, украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев передислоцировал часть войск на север в сторону границы страны с Беларусью. По словам дипломата, таким образом можно обезопасить линию соединения Украины с Западом.

Также в Ровенской области Украины, которая находится на границе с Беларусью, начали возводить оборонительные укрепления.