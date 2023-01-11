Бюст Зеленского предложили установить в Капитолии

Конгрессмен Джо Уилсон от Южной Каролины в начале этой недели подал резолюцию, указывая Совету по изобразительному искусству Палаты представителей США создать бюст президента Украины Владимира Зеленского для установки в крыле Палаты Капитолия США, пишет The Washington Times.

«Совет имеет полномочия над всеми произведениями искусства и историческими объектами, выставленными в крыле здания Капитолия США и связанных с ним офисных зданиях», - говорится в сообщении.