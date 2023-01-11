Зеленский поблагодарил две бригады за удержание Соледара

Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении отметил военных двух бригад, которые удерживают позиции в Соледаре и наносят потери российским войскам.

«Особенно сегодня хочу отметить десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери», - заявил он.