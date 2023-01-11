Симонян: ОДКБ уедут, а мы останемся лицом к лицу со второй армией НАТО
ОДКБ должна либо действовать, либо объявить, что она не существует, заявил журналистам спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.
Он назвал верным решение властей Армении об отмене в стране учений миротворческих сил ОДКБ. По его словам, эти учения «могли бы нести определенные угрозы».
«Где они хотят провести военные учения? Я хочу понять? Предположим у Джермука. Если мы проведем военные учения, чем это завершится. Они приедут, проведут, а через два часа уедут, и мы останемся лицом к лицу с нашим противником (Азербайджаном) и Турцией – второй армией НАТО», - заявил Симонян.
По его словам, «российский истеблишмент хорошо понимает, что происходит»: «Думаю, что они должны оценить нашу сдержанность. Мы ожидаем хотя бы на политическом уровне шагов, которые приведут к снижению напряженности, открытию Лачинского коридора… Нас обвиняют в хороших отношениях с Францией, США, но из этих стран звучат хотя бы адресные заявления. Самые размытые и безадресные заявления всегда идут с той стороны, с которой должны были быть максимально адресные заявления», - отметил Симонян.