Симонян: ОДКБ уедут, а мы останемся лицом к лицу со второй армией НАТО

Он назвал верным решение властей Армении об отмене в стране учений миротворческих сил ОДКБ. По его словам, эти учения «могли бы нести определенные угрозы».

«Где они хотят провести военные учения? Я хочу понять? Предположим у Джермука. Если мы проведем военные учения, чем это завершится. Они приедут, проведут, а через два часа уедут, и мы останемся лицом к лицу с нашим противником (Азербайджаном) и Турцией – второй армией НАТО», - заявил Симонян.

По его словам, «российский истеблишмент хорошо понимает, что происходит»: «Думаю, что они должны оценить нашу сдержанность. Мы ожидаем хотя бы на политическом уровне шагов, которые приведут к снижению напряженности, открытию Лачинского коридора… Нас обвиняют в хороших отношениях с Францией, США, но из этих стран звучат хотя бы адресные заявления. Самые размытые и безадресные заявления всегда идут с той стороны, с которой должны были быть максимально адресные заявления», - отметил Симонян.