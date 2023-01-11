Азербайджан передал Украине очередную партию генераторов стоимостью свыше 450 тыс. долларов, сообщил посол Украины в Баку Владислав Каневский в Facebook.

«Для оказания помощи в стабилизации энергетической инфраструктуру в Украину прибыла очередная колонна с гуманитарной помощью из Азербайджана.

45 генераторов высокой мощности общей стоимостью свыше 450 тыс. дол. США будут направлены для удовлетворения нужд мирных жителей Украины в регионы, наиболее пострадавшие от варварских авиаударов России.

Выражаем искреннюю благодарность дружественному Азербайджану и азербайджанскому народу за поддержку и помощь!», - написал он.