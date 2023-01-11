Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия не оставила Соледар, как утверждают российские медиа.

«ВСУ пока не собираются оставлять Соледар... Призываю слушать Генштаб ВСУ, который сообщает, что часть Соледара находится под украинским контролем», - сказал он.

Арестович добавил, что якобы сейчас украинскими властями принимается решение, что делать дальше в этой ситуации.

«Если мы оставим Соледар – это не будет бегство, это будет плановое решение командования», - подчеркнул советник Офиса президента Украины.