Мэр Будапешта посетил Бучу: Это борьба между добром и злом

Мэр Будапешта Гергей Карачонь посетил Бучу. Об этом чиновник рассказал на своей странице в Facebook.

Карачонь остался поражен увиденным и услышанным от местных жителей. Он посетил детскую больницу и церковь, а также госпиталь, где лечат раненых военных.

«Эта война - это не только война между Украиной и Россией. Это битва между добром и злом. Всем, кто потерял моральный компас, рекомендую приехать сюда и посмотреть в глаза выжившим. Обсудите этот вопрос с местным священником, которому пришлось пережить превращение церкви в братскую могилу», - рассказал Карачонь.