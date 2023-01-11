ISW: Россия, вероятно, захватила Соледар, но...

При этом в ISW считают, что "вероятный захват Соледара 11 января не является оперативно важным развитием ситуации – и он вряд ли предвещает скорое российское окружение Бахмута".

Российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, по всей видимости, удалось вытеснить украинские войска с западных окраин населенного пункта. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своей очередной сводке о ситуации на фронте.

В сводке отмечается, что в четверг Генштаб ВСУ сообщал об отражении российских атак в населенном пункте Соль, который расположен примерно в километре на северо-запад от Соледара. Однако, в отличие от предыдущих дней, украинские военные не говорили, что им удалось отбить наступление в самом Соледаре. При этом российские источники писали, что армия РФ завершает зачистку Соледара, а в телеграм-каналах военных блогеров публиковались кадры, на которых бойцы ЧВК "Вагнер" ходят по улицам города.

"Все доступные свидетельства говорят о том, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре", - считают эксперты ISW.

Однако при этом они считают, что в результате "российских информационных операций важность Соледара преувеличивалась", и называют его взятие "в самом лучшем случае тактической пирровой победой России".

"ISW по-прежнему считает, что захват Соледара – населенного пункта площадью около 14,2 кв. км – не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими линиями наземной коммуникации с Бахмутом – и не поставит их в более выгодную позицию для окружения города в краткосрочной перспективе", - сказано в сводке.

Эксперты ISW отмечают, что армии РФ, "вероятно, удалось захватить Соледар, направив значительные ресурсы на достижение тактического успеха, который ее истощил", и это "ускорит кульминацию потерявших мощь российских сил около Бахмута".