Скоропостижно скончалась единственная дочь Элвиса Пресли

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Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза Мари умерла в больнице в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет после госпитализации в связи с остановкой сердца, сообщает Associated Press со ссылкой на ее мать, актрису Присциллу Пресли. Как пишет портал TMZ, в ночь на 13 января Лизу Мари госпитализировали после остановки сердца. Она находилась в отделении интенсивной терапии на аппарате жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором, Пресли ввели в искусственную кому, рассказывали источники портала.

По их словам, до остановки сердца Лиза Мари пожаловалась на боли в животе, которые становились все интенсивнее. После ее экономка обнаружила певицу без сознания, а бывший муж Дэнни Кио, с которым живет Лиза Мари, вернулся домой и сделал ей искусственное дыхание до приезда медиков. Певице сделали по крайней мере один укол адреналина и ее пульс восстановился, после чего она была срочно доставлена в ближайшую больницу, пишет портал. За два дня до смерти Лиза Мари посетила премию «Золотой глобус», где Остин Батлер был признан лучшим актером в драматическом фильме за роль отца певицы в картине «Элвис».