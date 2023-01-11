Скоропостижно скончалась единственная дочь Элвиса Пресли
Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза Мари умерла в больнице в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет после госпитализации в связи с остановкой сердца, сообщает Associated Press со ссылкой на ее мать, актрису Присциллу Пресли.
Как пишет портал TMZ, в ночь на 13 января Лизу Мари госпитализировали после остановки сердца. Она находилась в отделении интенсивной терапии на аппарате жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором, Пресли ввели в искусственную кому, рассказывали источники портала.
По их словам, до остановки сердца Лиза Мари пожаловалась на боли в животе, которые становились все интенсивнее. После ее экономка обнаружила певицу без сознания, а бывший муж Дэнни Кио, с которым живет Лиза Мари, вернулся домой и сделал ей искусственное дыхание до приезда медиков. Певице сделали по крайней мере один укол адреналина и ее пульс восстановился, после чего она была срочно доставлена в ближайшую больницу, пишет портал.
За два дня до смерти Лиза Мари посетила премию «Золотой глобус», где Остин Батлер был признан лучшим актером в драматическом фильме за роль отца певицы в картине «Элвис».
Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году. В юности у нее были проблемы с наркотиками. Свой дебютный альбом певица выпустила в апреле 2003 года и назвала To Whom It May Concern. Всего за свою карьеру она выпустила три альбома. Музыкант Дэнни Кио был первым мужем Пресли. Они поженились в октябре 1988 года. В этом браке родились дочь Райли и сын Бенджамин Сторм, который в 2020 году в возрасте 27 лет покончил с собой. После развода с Кио Лиза Мари Пресли была замужем еще три раза — за певцом Майклом Джексоном (1994-1996), актером Николасом Кейджем (2002) и музыкантом и продюсером Майклом Локвудом (2006-2016). В последнем браке певица родила двух дочерей-близняшек — Харпер и Финли.