Скоропостижно скончалась единственная дочь Элвиса Пресли

Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году. В юности у нее были проблемы с наркотиками. Свой дебютный альбом певица выпустила в апреле 2003 года и назвала To Whom It May Concern. Всего за свою карьеру она выпустила три альбома. Музыкант Дэнни Кио был первым мужем Пресли. Они поженились в октябре 1988 года. В этом браке родились дочь Райли и сын Бенджамин Сторм, который в 2020 году в возрасте 27 лет покончил с собой. После развода с Кио Лиза Мари Пресли была замужем еще три раза — за певцом Майклом Джексоном (1994-1996), актером Николасом Кейджем (2002) и музыкантом и продюсером Майклом Локвудом (2006-2016). В последнем браке певица родила двух дочерей-близняшек — Харпер и Финли.