Провокация РКК. Отменен визит спикера парламента Швеции в Турцию

Накануне Anadolu сообщало, что группа сторонников террористической организации PKK/YPG собралась перед исторической ратушей в Стокгольме, повесила за ноги куклу, изображающую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на столб перед зданием и поделилась изображением этого момента в соцсетях. На видео с турецкими субтитрами, опубликованном в соцсетях, связанных с PKK/YPG, видно, что звучат угрозы в адрес Турции и президента Эрдогана.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил эту акцию и призвал Швецию принять меры для недопущения подобных мероприятий. Он написал в Twitter, что продвижение процесса принятия Швеции в НАТО «невозможно, пока не будет положен конец деятельности террористических организаций».

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём отреагировал на провокацию сторонников террористической РКК/YPG, назвав ее «отвратительной». Он поделился сообщением в Твиттере, в котором говорится: «Отвратительно изображать всенародно избранного президента висящим перед ратушей». Министр также подчеркнул, что шведское правительство поддерживает открытые дискуссии по политическим вопросам, но воздерживается от разжигания ненависти в адрес политических организаций.