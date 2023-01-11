Убийце экс-премьера Японии предъявили обвинения

10 января Ямагами был признан вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы, которая проводилась с июля прошлого года.

Экс-премьер Японии был убит 8 июля 2022 года во время выступления на митинге. Выстреливший в него 41-летний Тэцуя Ямагами после задержания сказал, что его мотивом стало желание отомстить Синдзо Абэ за предполагаемую связь с религиозной организацией «Церковь объединения», которая разорила семью нападавшего.