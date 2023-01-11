Чавушоглу: Террористы хотят помешать членству Швеции в НАТО

Террористическая организация РКК/YPG закладывает мины на пути Швеции к членству в НАТО. Выбор Швеции – обезвреживать эти мины или намеренно наступать на них. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на провокацию сторонников РКК/YPG в Стокгольме, направленную против президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Anadolu.

По его словам, PKK/YPG ведет враждебную пропаганду. «Цель террористов - Турция. Своими провокациями они пытаются помешать членству Швеции в НАТО. МИД выразил свою позицию по этому вопросу послу Швеции в Анкаре. Наш посол в Стокгольме также озвучил наши слова», - сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что Турция ждет от Швеции исполнения своих обязательств, в том числе предотвращение пропаганды терроризма.