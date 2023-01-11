На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступило обращение о том, что в поселке Зиря индивидуальный предприниматель Васиф Мамедов занимается незаконным сбытом нефтепродуктов.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в ходе осмотра, проведенного инспекторами Госагентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) на месте в связи с обращением, был выявлен факт хранения и реализации Васифом Мамедовым нефтепродуктов в двух стальных резервуарах на частном приусадебном участке, не отвечающих требованиям безопасности и представляющих опасность для жизни и здоровья людей, с грубым нарушением ряда требований правил безопасности.

Ввиду опасности, которую выявленные нарушения представляют для жизни и здоровья человека, эксплуатация резервуаров была немедленно приостановлена сотрудниками агентства. Кроме того, была проведена профилактическая беседа с предпринимателем и работниками по вопросам технической безопасности, приняты соответствующие меры безопасности, требующие удаления резервуаров с территории и прекращения продажи нефтепродуктов в пластиковых контейнерах. Для устранения выявленных нарушений предпринимателю был представлен составленный акт о результатах проведенной проверки.