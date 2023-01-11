ВОЗ предупредила об опасности индийских сиропов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение об опасности индийских сиропов Амбронол и Док-1 Макс.

Производителем обоих препаратов является компания Marion Biotech, зарегистрированная в индийском штате Уттар-Прадеш. Как отметили в ВОЗ, лабораторный анализ образцов обоих продуктов, проведенный национальными лабораториями контроля качества Министерства здравоохранения Узбекистана, показал, что они в недопустимом количестве содержат диэтиленгликоль и/или этиленгликоль в качестве загрязнителей. Marion Biotech до сих пор не предоставила ВОЗ гарантии безопасности и качества данной продукции.

Оба продукта могут иметь регистрационные удостоверения в других странах и распространяться через неофициальные рынки. Важно выявлять и удалять их из обращения, чтобы не навредить пациентам, заявили в ВОЗ.

В сентябре-декабре прошлого года в Узбекистане было зарегистрировано 19 смертей, причиной которых был указан прием препарата Док-1 Макс производства индийской фармкомпании Marion Biotech. Все жертвы – дети в возрасте до шести лет.