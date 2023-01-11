Акция протеста, организованная азербайджанскими добровольцами и экологами на участке дороги Лачин - Ханкенди, проходящей через территорию города Шуша, продолжается уже 33-й день.

Участники акции по-прежнему требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешение на проведение мониторинга на месторождениях «Гызылбулаг» и «Демирли».

Активность участников акции наблюдается несмотря на морозную погоду.

Утром они исполнили государственный гимн Азербайджана.

В связи с прекращением незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе участники акции регулярно поднимают плакаты на азербайджанском, русском и английском языках и скандируют лозунги «Азербайджан не спит, защищает свое богатство!», «Стоп экоциду!» и др.

На Лачинской дороге по-прежнему созданы условия для проезда автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

В утренние часы был обеспечен беспрепятственный проезд 4 автомобилей миротворцев из Ханкенди в Лачин.