Семья Назарбаева утратит право на неприкосновенность имущества

Члены семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после принятого в пятницу парламентом страны решения признать утратившим силу закон "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы (лидере нации)" потеряют право на неприкосновенность имущества и банковских счетов. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев.

"Закон, который ставится сейчас на утрату, предусматривал гарантии [неприкосновенности] на имущество, счета членов семьи. Эти гарантии в случае принятия закона будут отменены", - сказал Ескараев, отвечая на вопрос, сохранятся ли гарантии неприкосновенности на имущество членов семьи Назарбаева.

В то же время сохранятся все гарантии неприкосновенности, в том числе личной, для экс-президента Казахстана. Министр отметил, что в соответствии с действующим законом "О президенте Республики Казахстан" предусмотрены нормы по социальному обеспечению, охране экс-президента, предоставлению транспортных услуг и служебному жилью.

Парламент Казахстана на совместном заседании палат 13 января признал утратившим силу закон "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы". Закон "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы" регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. Назарбаеву принадлежало право обращаться к народу, выступать перед парламентом и на заседаниях правительства. Согласно закону, первый президент обладал неприкосновенностью, которая распространялась на все имущество, принадлежащее на правах частной собственности Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи.